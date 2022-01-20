Місцями снігопади: прогноз погоди на 20 січня

За інформацією синоптиків, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях очікуються сильні снігопади та хуртовини.
У західних регіонах посилиться вітер із поривами до 15 м/с. Крім того, у гірських районах Закарпатської області також існує значна небезпека сходження лавин.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.
На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.
На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2…+5°С.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.
На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.
На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2…+5°С.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
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