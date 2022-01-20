Місцями снігопади: прогноз погоди на 20 січня

06:56 20 січень Київ, Україна

За інформацією синоптиків, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях очікуються сильні снігопади та хуртовини.
  
У західних регіонах посилиться вітер із поривами до 15 м/с. Крім того, у гірських районах Закарпатської області також існує значна небезпека сходження лавин.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

На Івано-Франківщині хмарно із проясненнями, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.

На Луганщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.

На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.

Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2…+5°С.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.