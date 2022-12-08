Подекуди сніг з дощем: погода в Україні 8 грудня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у південних, східних та більшості центральних областей України очікуються мокрий сніг та дощ.
У західних, північних та центральних областях на дорогах подекуди ожеледиця, у південно-західних регіонах місцями туман. Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Черкащині та Кіровоградщині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
У Полтавській області хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
У Волинській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
У Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Сумщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, мокрий сніг, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Луганщині мінлива хмарність, мокрий сніг, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Донеччині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
У Миколаївській та Одеській областях хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Києві буде хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вдень близько 0°.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Черкащині та Кіровоградщині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
У Полтавській області хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
У Волинській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
У Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Сумщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, мокрий сніг, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Луганщині мінлива хмарність, мокрий сніг, дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Донеччині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
У Миколаївській та Одеській областях хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Києві буде хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вдень близько 0°.
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