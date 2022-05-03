Місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на 3 серпня

За інформацією синоптиків, сьогодні, 3 серпня, атмосферний фронт принесе практично в усі регіони країни дощі та грози.
Центральний регіон України
У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.
У Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.
У Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +24...+27 °С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.
У Сумській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +25...+28 °С.
У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.
Східний регіон України
У Харківській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +27...+30 °С.
У Луганській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +33...+36 °С.
У Донецькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.
Південний регіон України
В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +29...+32 °С.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +23...+26 °С.
Місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на 3 серпня
06:16 03 серпня Київ, Україна
За інформацією синоптиків, сьогодні, 3 серпня, атмосферний фронт принесе практично в усі регіони країни дощі та грози.
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