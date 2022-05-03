Місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на 3 серпня

За інформацією синоптиків, сьогодні, 3 серпня, атмосферний фронт принесе практично в усі регіони країни дощі та грози.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



У Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



У Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +24...+27 °С.



Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +25...+28 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +27...+30 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +33...+36 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +29...+32 °С.



У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +23...+26 °С.