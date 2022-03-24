Дощ: прогноз погоди на 24 березня.

За даними Гідрометцентру, сьогодні, 24 березня, у північних та центральних областях України можливі дощі. . На решті території України опадів не передбачається.
Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +9...+12°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +8...+11°С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Тернопільщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Хмельниччині без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +10...+13°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +6...+9°.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +9...+12°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +8...+11°С.
На Сумщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +10...+13°С.
Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +8...+11°С.
У Луганській та Донецькій областях ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +8...+11°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +5...+8°.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.
Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +9...+12°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +8...+11°С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Тернопільщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Хмельниччині без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +10...+13°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +6...+9°.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +9...+12°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +8...+11°С.
На Сумщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +10...+13°С.
Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +8...+11°С.
У Луганській та Донецькій областях ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +8...+11°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +5...+8°.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.
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