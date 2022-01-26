Місцями пройде сніг: прогноз погоди на 26 січня

За інформацією синоптиків, сьогодні у західних, центральних та північних областях країни очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу.
На решті території країни суттєвих опадів не прогнозується.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Черкащині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Кіровоградщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Хмельницькій області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Чернівецькій області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Закарпатській області похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Чернігівщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
У Сумській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -6...-3°С.
На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень -7...-4°С.
На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень -4...-1°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень -5...-2°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -5...-2°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
У Києві похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 2-7 м/сек. Температура повітря вдень -6...-3°С.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі