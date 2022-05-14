Місцями очікуються дощі: погода в Україні 11 серпня

За інформацією синоптиків, в Україні збережеться тепла погода, в східних і західних областях можливі короткочасні дощі.

У північних і східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській областях, а також в Криму збережеться високий рівень пожежної небезпеки.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +26...+29 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +24...+27 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



У Волинській і Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +26...+29 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +26...+29 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +27...+30 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +26...+29 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +27...+30 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +29...+33 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +28...+31 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +25...+28 °С.