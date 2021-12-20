Місцями короткочасні опади: погода в Україні на 19 березня

У п'ятницю, 19 березня, в деяких регіонах країни очікуються незначні опади у вигляді дощу і мокрого снігу.



На дорогах можлива ожеледиця. У центральних і східних областях спостерігатиметься туман, видимість становитиме 300-800 м.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +2...+5 °С.



У Кіровоградській, і Полтавській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Івано-Франківській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...- 3 °С, вдень +3...+6 °С.



У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...- 3 °С, вдень +2...+5 °С.



У Хмельницькій області хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...- 1 °С, вдень +1...+4 °С.



У Чернівецькій та Тернопільській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...- 3 °С, вдень 0...+3 °С



У Закарпатській області буде хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +3...+6 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +2...+5 °С.



У Київській та Чернігівській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +3...+6 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.



У Донецькій області хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +4...+7 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.



У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +5...+8 °С.



В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +6...+9 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +2...+5 °С.



Сонце зійде о 6:02, а зайде о 18:09. Тривалість дня складе 12 год 7 хв.