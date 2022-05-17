Дощ: Погода в Україні на 17 травня

06:44 17 травня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 17 травня, на більшій частині країни опадів не передбачається, короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та північно-східних регіонах.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

У Закарпатській області похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+8°С, вдень +18...+21°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Чернігівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Сумщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

У Києві хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.