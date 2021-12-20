Місцями дощі, можливі грози: погода на 1 квітня

За інформацією синоптиків, в західних і північних регіонах пройдуть дощі, можливі грози. На території інших областей України без опадів.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +15...+18 °С.
У Кіровоградській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +14...+17 °С.
У Черкаській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +14...+17 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.
У Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +16...+19 °С.
У Хмельницькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +17...+20 °С.
У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.
У Житомирській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.
У Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +15...+18 °С.
У Чернігівській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +16...+19 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +14...+17 °С.
У Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +14...+17 °С.
Південний регіон України
В Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.
У Запорізькій і Херсонській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +13...+16 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +12...+15 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.
Сонце зійде о 6:33, а зайде о 19:29. Тривалість дня складе 12 год 56 хв.
Місцями дощі, можливі грози: погода на 1 квітня
06:15 01 квітень Київ, Україна
За інформацією синоптиків, в західних і північних регіонах пройдуть дощі, можливі грози. На території інших областей України без опадів.
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