Місцями дощі, можливі грози: погода на 1 квітня

За інформацією синоптиків, в західних і північних регіонах пройдуть дощі, можливі грози. На території інших областей України без опадів.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +15...+18 °С.



У Кіровоградській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +14...+17 °С.



У Черкаській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +14...+17 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.



У Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +16...+19 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +17...+20 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +15...+18 °С.



У Чернігівській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +16...+19 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +14...+17 °С.



У Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +14...+17 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.



У Запорізькій і Херсонській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +13...+16 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +12...+15 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +17...+20 °С.



Сонце зійде о 6:33, а зайде о 19:29. Тривалість дня складе 12 год 56 хв.