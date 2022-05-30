Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 30 травня

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні, 30 травня, у деяких областях України очікуються дощі та грози. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.
На Черкащині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Полтавщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.
На Житомирщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Сумщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер східний із переходом південно-східний, 2-6 м/с. Температура повітря вдень +18...+19°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.
На Черкащині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Полтавщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.
На Житомирщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Сумщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер східний із переходом південно-східний, 2-6 м/с. Температура повітря вдень +18...+19°С.
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