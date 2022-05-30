Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 30 травня

06:49 30 травня Київ, Україна

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні, 30 травня, у деяких областях України очікуються дощі та грози. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.

На Черкащині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.

На Кіровоградщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.

На Полтавщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.

Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Волині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.

На Житомирщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.

На Чернігівщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Сумщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+21°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.

Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.

На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.

На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.

На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.

У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер східний із переходом південно-східний, 2-6 м/с. Температура повітря вдень +18...+19°С.