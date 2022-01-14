Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 30 квітня

За даними синоптиків, у західних і північних областях країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози.



У Закарпатті -сильні дощі. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +19...+21 °С.



У Черкаській Дніпропетровській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.



У Полтавській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.



У Кіровоградській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.



В Івано-Франківській і Закарпатській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.



У Волинській і Тернопільській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +16...+18 °С.



У Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.



У Сумській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.



У Чернігівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.



У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, удень +17...+19 °С.



Східний регіон України

У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.



У Харківській і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +17...+19 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій і Миколаївській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.



У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.



В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.



У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, удень +17...+19 °С.



Сонце зійде о 5:38, а зайде о 20:18. Тривалість дня складе 14 год 40 хв.