Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 30 квітня

06:12 30 квітень Київ, Україна

За даними синоптиків, у західних і північних областях країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

У Закарпатті -сильні дощі. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +19...+21 °С.

У Черкаській Дніпропетровській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.

У Полтавській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.

У Кіровоградській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.

Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.

В Івано-Франківській і Закарпатській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.

У Волинській і Тернопільській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +16...+18 °С.

У Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.

Північний регіон України
У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.

У Сумській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.

У Чернігівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.

У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, удень +17...+19 °С.

Східний регіон України
У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.

У Харківській і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +17...+19 °С.

Південний регіон України
У Запорізькій і Миколаївській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.

У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.

В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +14...+16 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.

У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, удень +17...+19 °С.

Сонце зійде о 5:38, а зайде о 20:18. Тривалість дня складе 14 год 40 хв.