Подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 25 жовтня

07:04 25 жовтня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у західних, східних та північних регіонах країни очікуються дощі, на решті території країни без опадів.
 
У вівторок атмосферний фронт принесе до країни опади. За даними meteoprog.ua, дощі почнуться вночі у західних областях і до вечора вологі повітряні маси досягнуть центральних регіонів. Окрім того, невеликі дощі можливі на північному сході України.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.

На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +11...+14°С.

У Рівненській та Хмельницькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер східний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 1-6 м/сек. Температура повітря +16...+19°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +8...+11°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+11°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +11...+14°С.

Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південний, 6-11 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.