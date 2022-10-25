Подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 25 жовтня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у західних, східних та північних регіонах країни очікуються дощі, на решті території країни без опадів.
У вівторок атмосферний фронт принесе до країни опади. За даними meteoprog.ua, дощі почнуться вночі у західних областях і до вечора вологі повітряні маси досягнуть центральних регіонів. Окрім того, невеликі дощі можливі на північному сході України.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
У Рівненській та Хмельницькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер східний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 1-6 м/сек. Температура повітря +16...+19°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +8...+11°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+11°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південний, 6-11 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
У Рівненській та Хмельницькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер східний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 1-6 м/сек. Температура повітря +16...+19°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +8...+11°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+11°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південний, 6-11 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі