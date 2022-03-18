Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 18 червня

За даними синоптиків, в центральних, південних і східних областях дощі, можливі шквальні вітри і грози, місцями град.

На решті території України буде сухо і спекотно.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +25...+28 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +25...+28 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +23...+26 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +26...+29 °С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +24...+27 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +29...+32 °С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +27...+30 °С.



У Сумській і Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +26...+29 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +26...+29 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +24...+27 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +23...+26 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +23...+26 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +24...+27 °С.