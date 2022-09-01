Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 11 серпня

07:04 11 серпня Київ, Україна





Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, дощі можливі лише у північних та західних областях, ближче до вечора у Запорізькій області.На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

У Черкаській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.



На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.



На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.



Західний регіон України

На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.



У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.



На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.



У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.



На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.



Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.



На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.



На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.



У Сумській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.



Східний регіон України

На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.



На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.



У Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.



Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.



На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.



На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.



На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.



У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.



