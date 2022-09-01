Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 11 серпня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, дощі можливі лише у північних та західних областях, ближче до вечора у Запорізькій області.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
У Черкаській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Сумській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
У Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.
На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Сумській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
У Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.
На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +28...+31°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
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