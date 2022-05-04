Місцями дощі: погода в Україні на 4 травня

Сьогодні, 4 травня, в Україні очікуються дощі та грози. Найбільш ймовірні опади у центральних та західних областях.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів.. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Сумщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +12...+15°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів.. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Сумщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +12...+15°С.
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