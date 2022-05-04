Місцями дощі: погода в Україні на 4 травня

06:43 04 травня Київ, Україна

Сьогодні, 4 травня, в Україні очікуються дощі та грози. Найбільш ймовірні опади у центральних та західних областях.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Черкащині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Волині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів.. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +12...+15°С.

На Сумщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +15...+18°С.

У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.

У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +12...+15°С.