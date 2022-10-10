Подекуди дощі: погода в Україні на 10 жовтня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде тепла та сонячна погода, місцями пройдуть дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Сумщині хмарно, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Луганщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Донеччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
В Одеській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень до +14 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Полтавщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Сумщині хмарно, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Луганщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Донеччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
В Одеській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень до +14 °С.
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