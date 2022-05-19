Дощ: погода в Україні на 19 травня

За інформацією Укргідрометцентру, в Україну йде потиплення, температура повітря підвищиться практично по всій країні. На південному сході можливі дощі.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
У Волинській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +16...+19°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
Східний регіон України
На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +16...+19°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
У Волинській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +16...+19°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
Східний регіон України
На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +16...+19°С.
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