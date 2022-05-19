Дощ: погода в Україні на 19 травня

06:49 19 травня Київ, Україна

За інформацією Укргідрометцентру, в Україну йде потиплення, температура повітря підвищиться практично по всій країні. На південному сході можливі дощі.

Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

У Волинській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +16...+19°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Сумщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

Східний регіон України
На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Херсонщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +16...+19°С.