Подекуди дощі: погода в Україні 11 листопада

07:05 11 листопада Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у деяких областях України очікуються невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Черкащині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +7...+9°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північний, 1-3 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.

На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +5...+7°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.

У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

У Херсонській та Миколаївській областях хмарно, без опадів. Вітер східний, 1-3 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Одещині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північний, 1-3 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

У Києві хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря +9…+10 °С.