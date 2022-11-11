Подекуди дощі: погода в Україні 11 листопада

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у деяких областях України очікуються невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Черкащині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +7...+9°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північний, 1-3 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +5...+7°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
У Херсонській та Миколаївській областях хмарно, без опадів. Вітер східний, 1-3 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північний, 1-3 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
У Києві хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря +9…+10 °С.
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