Місцями дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 13 червня

06:51 13 червня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 13 червня, у деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер північний, 3-8 м/сек.

Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +22...+24°С.

У Черкаській та Полтавській областях ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +25...+27°С.

На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +27...+29 °С.

Західний регіон України
У Львівській області мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.

На Волинщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.

У Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +22...+24°С.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +26...+28 °С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.

На Сумщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +25...+27°С.

На Донеччині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +28...+30 °С.

На Луганщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +27...+29 °С.

Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +28...+30 °С.

У Херсонській області мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +29...+31°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +29...+31°С.

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +28...+30 °С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +26...+28 °С.

У Києві мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень +24…+25 °С.