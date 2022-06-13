Місцями дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 13 червня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 13 червня, у деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер північний, 3-8 м/сек.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +22...+24°С.
У Черкаській та Полтавській областях ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +27...+29 °С.
Західний регіон України
У Львівській області мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Волинщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.
У Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +22...+24°С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Донеччині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +28...+30 °С.
На Луганщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +27...+29 °С.
Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +28...+30 °С.
У Херсонській області мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +29...+31°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +29...+31°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +28...+30 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +26...+28 °С.
У Києві мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень +24…+25 °С.
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