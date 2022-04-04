Місцями дощі та грози: погода в Україні на 7 липня

За інформацією синоптиків, в середу, 7 липня, в західних регіонах України пройдуть короткочасні дощі, а ось на південний схід обрушаться зливи, шквали, град і грози.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +28...+31 °С.



У Полтавській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +27...+30 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській Тернопільській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +28...+31 °С.



У Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +27...+30 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +28...+31 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +26...+29 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +26...+29 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +26...+29 °С.