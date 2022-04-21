Місцями дощі та грози: погода в Україні на 22 липня

За інформацією синоптиків, сьогодні в центральному і південно-східному регіонах можливі зливи та грози, в Карпатах очікуються короткочасні дощі.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +22...+25 °С.



У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +23...+26 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, удень +21...+24 °С.



У Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +22...+25 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +22...+25 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +24...+27 °С.



У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +25...+28 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 вдень +26...29 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +24...+27 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +24...+27 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +20...+23 °С.