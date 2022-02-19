Місцями дощі та грози: погода на 25 травня

За даними синоптиків, сьогодні, 25 травня, в Україні переважно без опадів, лише в східних і західних областях очікуються дощі та грози.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +23...+26 °С.



У Черкаській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +21...+24 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +22...+25 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +22...+25 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +24...+27 °С.



У Волинській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +21...+24 °С.



У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +22...+25 °С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +23...+26 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +22...+25 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +21...+24 °С.



У Житомирській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +21...+24 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +22...+25 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +21...+24 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +20...+23 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +20...+23 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +21...+24 °С.



У Херсонській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +22...+25 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +22...+25 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +22...+25 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +18...+21 °С.