Місцями дощі та грози: погода на 25 травня

За даними синоптиків, сьогодні, 25 травня, в Україні переважно без опадів, лише в східних і західних областях очікуються дощі та грози.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +23...+26 °С.
У Черкаській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +21...+24 °С.
У Кіровоградській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +22...+25 °С.
У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +22...+25 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +24...+27 °С.
У Волинській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +21...+24 °С.
У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +22...+25 °С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +23...+26 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +22...+25 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +21...+24 °С.
У Житомирській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +21...+24 °С.
У Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +22...+25 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +21...+24 °С.
У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +20...+23 °С.
Південний регіон України
В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +20...+23 °С.
У Миколаївській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +21...+24 °С.
У Херсонській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +22...+25 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +22...+25 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +22...+25 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +18...+21 °С.
Місцями дощі та грози: погода на 25 травня
06:26 25 травень Київ, Україна
За даними синоптиків, сьогодні, 25 травня, в Україні переважно без опадів, лише в східних і західних областях очікуються дощі та грози.
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