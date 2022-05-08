Місцями дощі, град і шквали: прогноз погоди на 4 серпня

За інформацією синоптиків, сьогодні, 4 серпня, в деяких областях України очікуються дощі з грозами, місцями град та шкали.

"У східних, західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +25...+28 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +26...+29 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +27...+30 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +27...+30 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +23...+26 °С.