Літо в Україні продовжує бути похмурим і дощовим

06:07 07 червень Київ, Україна

Літо не поспішає радувати спекою Україну, тиждень знову почнеться з гроз і дощів, повітря прогріється максимум до +24 °С.

Центральний регіон України

У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.

У Черкаській і Полтавській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.

Західний регіон України

У Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +22...+24 °С.

В Івано-Франківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, удень +21...+23 °С.

У Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +23...+25 °С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.

Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.

У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.

У Чернігівській і Сумській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.

Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.

Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.

У Херсонській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +22...+24 °С.

У Миколаївській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.

В Одеській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +23...+25 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.

У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.

Сонце зійде о 4:53, а зайде о 21:07. Тривалість дня складе 16 год 14 хв.