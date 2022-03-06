Літо в Україні продовжує бути похмурим і дощовим

Літо не поспішає радувати спекою Україну, тиждень знову почнеться з гроз і дощів, повітря прогріється максимум до +24 °С.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.



У Черкаській і Полтавській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +22...+24 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, удень +21...+23 °С.



У Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +23...+25 °С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.



У Чернігівській і Сумській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +22...+24 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.



В Одеській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +23...+25 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.



У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.



Сонце зійде о 4:53, а зайде о 21:07. Тривалість дня складе 16 год 14 хв.