Літо в Україні продовжує бути похмурим і дощовим

Літо не поспішає радувати спекою Україну, тиждень знову почнеться з гроз і дощів, повітря прогріється максимум до +24 °С.
Центральний регіон України
У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.
У Черкаській і Полтавській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +22...+24 °С.
В Івано-Франківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, удень +21...+23 °С.
У Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +23...+25 °С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.
Північний регіон України
У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.
У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.
У Чернігівській і Сумській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.
У Херсонській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +22...+24 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.
В Одеській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +23...+25 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.
У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.
Сонце зійде о 4:53, а зайде о 21:07. Тривалість дня складе 16 год 14 хв.
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