Літня спека повертається: сьогодні синоптики обіцяють до +32 °С

Повільно, але впевнено спека починає повертатися, сьогодні в Україні повітря прогріється до +32 °С. Однак погодні умови все ще знаходяться під впливом антициклону і аномальної спеки очікувати сьогодні не варто.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.
У Черкаській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +28...+30 °С.
У Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +29...+31 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +27...+29 °С.
У Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.
У Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.
В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +28...+30 °С.
У Тернопільській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +27...+29 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +28...+30 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.
У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +28...+30 °С.
У Чернігівській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.
У Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С.
Східний регіон України
У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +30...+32 °С.
У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +29...+31 °С.
У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +30...+32 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій і Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.
У Миколаївській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.
В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +29...+31 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +30...+32 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.
Сонце зійде о 5:16, а зайде о 20:52. Тривалість дня складе 15 год 36 хв.
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