Літня спека повертається: сьогодні синоптики обіцяють до +32 °С

Повільно, але впевнено спека починає повертатися, сьогодні в Україні повітря прогріється до +32 °С. Однак погодні умови все ще знаходяться під впливом антициклону і аномальної спеки очікувати сьогодні не варто.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.

У Черкаській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +28...+30 °С.

У Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +29...+31 °С.

Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +27...+29 °С.

У Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.

У Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.

В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +28...+30 °С.

У Тернопільській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +27...+29 °С.

У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +28...+30 °С.

Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.

У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +28...+30 °С.

У Чернігівській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.

У Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +27...+29 °С.

Східний регіон України

У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +30...+32 °С.

У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +29...+31 °С.

У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +30...+32 °С.

Південний регіон України

У Запорізькій і Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.

У Миколаївській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +29...+31 °С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +30...+32 °С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.

Сонце зійде о 5:16, а зайде о 20:52. Тривалість дня складе 15 год 36 хв.