Літнє тепло прийшло в Україну. Прогноз погоди на вихідні 20-21 травня

За прогнозом синоптиків, погода на вихідних в Україні матиме літній характер. Вдень повітря прогріється до +25 °С, але на півдні навіть до +30 °С. Набагато теплішими будуть і ночі, а середньодобова температура виявиться вищою за середні багаторічні показники на 2 – 4 °С, у західних та північних областях близько до норми.

У деяких областях України вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі у супроводі гроз. На території більшості країни очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка буде погода у суботу, 20 травня

У західних областях уночі без опадів, удень місцями очікується невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13°С, вдень +19...+24°С.

На півночі країни мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на півдні Київської області можливі невеликі дощі та грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°С, удень +19…+24°С.

У центральних областях уночі без опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуються грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15°С, вдень +22...+27°С.

У південній частині України мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, вдень +25...+30°С.

У східних областях уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15°С, вдень +22...+27°С.

Яка буде погода у неділю, 21 травня

У західних та північних областях під впливом виступу антициклону з півночі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде +7…+12°С, удень +18…+23°С.

У центральних областях вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +20…+25 °С.

На півдні України вночі без опадів, вдень в Одеській та Миколаївській областях місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +11...+16°С, удень +24...+29°С.

У східній частині країни вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ, місцями із грозою. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +19…+24 °С.

Алергени: продовжується цвітіння берези

Пилок беріз все ще осідає на вікнах і балконах, тому рекомендуємо алергікам встановити захисні сітки з функцією «антипил». Провітрювати кімнати найкраще після дощу, коли концентрація алергенів у повітрі мінімальна.