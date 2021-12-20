Короткочасний холодний фронт не зіпсує весняної погоди

10:43 28 березень Київ, Україна

Про те, якою буде погода в останній вихідний березня, розповіла на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко. За її словами, цієї неділі по всій нашій країні буде стояти весняна і досить тепла погода. Але в понеділок температура знову знизиться.

У неділю по всій території України буде тепло, від 10 до 15 градусів тепла. Дощі пройдуть на заході, півночі, у Вінницькій і Одеській областях, на решті території переважно сухо.

У Києві ближче до вечора можливий дощ. 28 березня в столиці до 13 градусів тепла.

Холодний атмосферний фронт принесе зниження температури спочатку в західну частину України, до 6-9 градусів вище нуля. За словами Діденко, похолодання буде короткочасним.

Раніше повідомлялося, що Гольфстрім безпрецедентно ослаб. Наслідки можуть бути катастрофічними для Європи і США, говорять вчені.

Відзначимо, що міжнародна команда вчених провела дослідження, яке показало, що в сезон цвітіння рослин підвищується ризик зараження коронавірусом.