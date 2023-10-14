Коротке бабине літо порадує українців на вихідних 14 та 15 жовтня 2023

За прогнозом синоптиків, починаючи з суботи 14 жовтня в Україну прийде коротке бабине літо. Денні температури місцями перевищать 20-градусну позначку. Помітно тепліше стануть і ночі. На півдні, у східних та центральних областях можливі ранкові тумани. Але період теплої комфортної погоди протримається лише 2 – 4 дні.

За весь осінній період буває по 2 - 3 баби літа, тому цілком ймовірно, що погода нам ще піднесе сонячні і теплі дні до кінця місяця.

Субота, 14 жовтня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +21…+26°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10°С, удень +18...+23°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +18…+23°С.

У південних областях безхмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +19…+24°С.

У східній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, днем +16...+21°С.

Згідно з прогнозом, у Києві в суботу буде практично безхмарно, температура повітря вночі +10°С, удень +22°С.

Неділя, 15 жовтня:

У західних областях уночі очікується невеликий дощ, удень помірні опади. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +8…+13 °С.

У північних областях уночі без істотних опадів, удень пройдуть помірні дощі. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +13…+18 °С.

У центральних областях переважно без опадів, лише увечері місцями почнеться невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +18…+23°С.

У південній частині країни та в Криму очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +19…+24°С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +18…+23°С.

У Києві в неділю вночі очікується +10°С, а вдень +17°С, похмуро, невелика хмарність, сильний дощ.