Якою буде погода в останній день 2022 року

У суботу, 31 грудня, погода в Україні буде теплою та сонячною. В останній день 2022 року у країні очікується потепління. Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 10 градусів тепла.

31 грудня у більшості західних, центральних та Житомирської областях з'явиться туман. Видимість становитиме 200-500 метрів.

На Півдні очікується +6...+9 градусів, а у Криму прогріється до +10°. Погода буде сонячною з мінливою хмарністю. Без опадів.

У східних регіонах прогнозують +4…+7 градусів. На Луганщині буде йти дощ, на решті території буде сухо.

У північних областях прогнозують +3…+5 градусів. Очікується невеликий дощ.

На Заході повітря прогріється до +6…+10 градусів. Очікується дощ.

У центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+6 градусів. Невеликий дощ.

У Києві 31 грудня ніч температура становитиме близько 0°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +4°...+6°. Протягом дня очікується суха погода та невелика хмарність.