Відомий синоптик попередила про погодні умови 28 квітня

Четвер в Україні буде помірно теплим, але не без нюансів.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За даними синоптика, температура повітря протягом дня у більшості областей становитиме +12...+18 градусів.
За даними синоптика, температура повітря протягом дня у більшості областей становитиме +12...+18 градусів.
У південній частині та на південному сході України повітря прогріється до +17...+22 градусів, а в Чернівецькій області, Закарпатській, навколо Карпат та в горах буде холодніше: +9...+12 градусів.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка погода чекає на українців у травні. За даними синоптиків, цього року температура в травні буде вищою за норму, а опадів очікується в межах норми.
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