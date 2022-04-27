Відомий синоптик попередила про погодні умови 28 квітня

13:26 27 квітня Київ, Україна

Четвер в Україні буде помірно теплим, але не без нюансів.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.



За даними синоптика, температура повітря протягом дня у більшості областей становитиме +12...+18 градусів.

У південній частині та на південному сході України повітря прогріється до +17...+22 градусів, а в Чернівецькій області, Закарпатській, навколо Карпат та в горах буде холодніше: +9...+12 градусів.

"Дощі пройдуть у західних областях (крім Волині та Рівненщини), зачепить опадами Одеську, Вінницьку область, південні райони Житомирщини та Київщини", - зауважила синоптик і додала, що вітер 28 квітня очікується північно-східного напрямку, а у навколокарпатських районах можливі пориви 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка погода чекає на українців у травні. За даними синоптиків, цього року температура в травні буде вищою за норму, а опадів очікується в межах норми.