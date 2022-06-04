З України йде спека: прогноз погоди на 4 червня

06:27 04 червня Київ, Україна

В Україні на зміну спеці прийде похолодання. Температура повітря знизиться до +17...+22 градусів, лише у південній частині та у східних областях затримається тепла, навіть спекотна погода: +25...+32 градуси.

За прогнозом синоптиків, 4 червня в країні буде без опадів, лише вдень у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Прохолодніше буде на Заході , там стовпчики термометрів вдень покажуть +12…+25 градусів. Опади очікуються лише у Львові та Ужгороді.

У східних регіонах повітря прогріється до +28. У Луганську очікуються дощі, в інших областях буде суха та мінлива хмарність.

На Півдні погода буде сонячною, повітря прогріється до +29 °.

У північних областях очікується 12...+24 градуси, опадів не очікується

У центральних регіонах очікується мінлива хмарність та суха погода, стовпчики термометрів покажуть +14…+25 градусів.

У Києві 4 червня буде сухо, температура повітря становитиме +24…+26 градусів.

Цієї весни в Києві зафіксували два температурні рекорди. Виявилося, що цього року весна була однією із найсухіших за весь час спостережень.

Фахівці із Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського розповіли:

Кількість опадів у столиці за весну становила 87 мм, що становить 59% кліматичної норми. Весна 2022 року увійшла до десятки найсухіших за час проведення спостережень

Метеорологи зазначили, що середня температура повітря за сезон у Києві становила +8,4 ºС. Це на 1,0 ºС нижче за середні багаторічні значення.