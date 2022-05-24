Грозовий фронт 19 серпня зміститься на південь і схід України

Як обіцяють синоптики, в четвер, 19 серпня, по всій території України буде відчуватися легке похолодання. Градусники покажуть приємні + 22 ... + 27 градусів. Вночі та вранці навіть буде дещо прохолодно - +10 ... + 16 градусів. Незначна спека до + 30 градусів буде зберігатися тільки в східних регіонах.

Погода в Україні 19 серпня

У західних і центральних областях синоптики прогнозують хмарну погоду, але без дощів. Втім, протилежна погода буде на сході - удень дощ, який буде переходити в грозу, місцями вітер 7 - 12 метрів на секунду.

У Києві буде хмарно, проте дощі малоймовірні. Протягом дня температура повітря буде коливатися в межах +22 ... + 24 градусів.

Прогноз погоди в містах України 19 серпня

Ужгород - + 22 ... + 24

Львів - + 22 ... + 24

Івано-Франківськ - +22 ... + 24

Тернопіль - + 22 ... + 24

Чернівці - + 22 ... + 24

Хмельницький - + 22 ... + 24

Луцьк - + 22 ... + 24

Рівне - + 22 ... + 24

Житомир - + 22 ... + 24

Вінниця - + 22 ... + 24

Одеса - + 23 ... + 35

Миколаїв - + 23 ... + 25

Херсон - + 27 ... + 29

Сімферополь - + 26 ... + 28

Кропивницький - +22 ... + 24

Черкаси - + 22 ... + 24

Чернігів - + 22 ... + 24

Суми - + 23 ... + 25

Полтава - + 26 ... + 28

Дніпро - + 27 ... + 29

Запоріжжя - + 27 ... + 29

Донецьк - + 30 ... + 32

Луганськ - + 31 ... + 33

Харків - + 30 ... + 32

Київ - + 21 ... + 23