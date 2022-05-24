Грозовий фронт 19 серпня зміститься на південь і схід України

Як обіцяють синоптики, в четвер, 19 серпня, по всій території України буде відчуватися легке похолодання. Градусники покажуть приємні + 22 ... + 27 градусів. Вночі та вранці навіть буде дещо прохолодно - +10 ... + 16 градусів. Незначна спека до + 30 градусів буде зберігатися тільки в східних регіонах.
Погода в Україні 19 серпня
У західних і центральних областях синоптики прогнозують хмарну погоду, але без дощів. Втім, протилежна погода буде на сході - удень дощ, який буде переходити в грозу, місцями вітер 7 - 12 метрів на секунду.
У Києві буде хмарно, проте дощі малоймовірні. Протягом дня температура повітря буде коливатися в межах +22 ... + 24 градусів.
Прогноз погоди в містах України 19 серпня
Ужгород - + 22 ... + 24
Львів - + 22 ... + 24
Івано-Франківськ - +22 ... + 24
Тернопіль - + 22 ... + 24
Чернівці - + 22 ... + 24
Хмельницький - + 22 ... + 24
Луцьк - + 22 ... + 24
Рівне - + 22 ... + 24
Житомир - + 22 ... + 24
Вінниця - + 22 ... + 24
Одеса - + 23 ... + 35
Миколаїв - + 23 ... + 25
Херсон - + 27 ... + 29
Сімферополь - + 26 ... + 28
Кропивницький - +22 ... + 24
Черкаси - + 22 ... + 24
Чернігів - + 22 ... + 24
Суми - + 23 ... + 25
Полтава - + 26 ... + 28
Дніпро - + 27 ... + 29
Запоріжжя - + 27 ... + 29
Донецьк - + 30 ... + 32
Луганськ - + 31 ... + 33
Харків - + 30 ... + 32
Київ - + 21 ... + 23
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