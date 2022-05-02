Гарячий липень в Україні закінчиться грозами і спекою

08:19 31 липня Київ, Україна

Ось і закінчився другий літній місяць. Якою буде погода в Україні 31 липня? За прогнозами Укргідрометцентру, останній день липня принесе з собою дощі на захід і схід країни. А ось на півночі, в центрі і на півдні України погода буде спекотною і безхмарною.

На заході попри грози передбачається висока температура - +28 ... +32 градуси.

На сході прогнозують аналогічну погоду, на термометрах можна буде побачити +28 ... +31 градус.

На півночі синоптики інформують про сонце і +28 ... +32 градуси.

У центрі та півдні також без опадів. У цих регіонах нашої країни слід очікувати потеплінь до +28 ... +32 градусів.

У Києві - сухо і спекотно, температура повітря підніметься до +30 ... +32 градусів.

Прогноз погоди в містах України на 31 липня:

Ужгород - +28 ... +30

Львів - +28 ... +30

Івано-Франківськ - +28 ... +30

Тернопіль - +28 ... +30

Чернівці - +30 ... +32

Хмельницький - +28 ... +30

Луцьк - +28 ... +30

Рівне - +28 ... +30

Житомир - +29 ... +31

Вінниця - +30 ... +32

Одеса - +30 ... +32

Миколаїв - +30 ... +32

Херсон - +30 ... +32

Сімферополь - +28 ... +30

Кропивницький - +29 ... +31

Черкаси - +29 ... +31

Чернігів - +28 ... +30

Суми - +29 ... +31

Полтава - +29 ... +31

Дніпро - +29 ... +31

Запоріжжя - +28 ... +30

Донецьк - +28 ... +30

Луганськ - +29 ... +31

Харків - +29 ... +31

Київ - +30 ... +32





