Гарячий липень в Україні закінчиться грозами і спекою

Ось і закінчився другий літній місяць. Якою буде погода в Україні 31 липня? За прогнозами Укргідрометцентру, останній день липня принесе з собою дощі на захід і схід країни. А ось на півночі, в центрі і на півдні України погода буде спекотною і безхмарною.
На заході попри грози передбачається висока температура - +28 ... +32 градуси.
На сході прогнозують аналогічну погоду, на термометрах можна буде побачити +28 ... +31 градус.
На півночі синоптики інформують про сонце і +28 ... +32 градуси.
У центрі та півдні також без опадів. У цих регіонах нашої країни слід очікувати потеплінь до +28 ... +32 градусів.
У Києві - сухо і спекотно, температура повітря підніметься до +30 ... +32 градусів.
Прогноз погоди в містах України на 31 липня:
Ужгород - +28 ... +30
Львів - +28 ... +30
Івано-Франківськ - +28 ... +30
Тернопіль - +28 ... +30
Чернівці - +30 ... +32
Хмельницький - +28 ... +30
Луцьк - +28 ... +30
Рівне - +28 ... +30
Житомир - +29 ... +31
Вінниця - +30 ... +32
Одеса - +30 ... +32
Миколаїв - +30 ... +32
Херсон - +30 ... +32
Сімферополь - +28 ... +30
Кропивницький - +29 ... +31
Черкаси - +29 ... +31
Чернігів - +28 ... +30
Суми - +29 ... +31
Полтава - +29 ... +31
Дніпро - +29 ... +31
Запоріжжя - +28 ... +30
Донецьк - +28 ... +30
Луганськ - +29 ... +31
Харків - +29 ... +31
Київ - +30 ... +32
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