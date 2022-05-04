Гідрометцентр повідомив прогноз погоди на 3 травня

У вівторок, 3 травня, у деяких областях на заході України очікуються дощі.
Опади також зачеплять Чернігівську область.
Найтепліше буде на заході та півночі країни, де очікується від +17° до +21°, на решті території стовпчики термометрів не піднімуться вище за +14°...+18°.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
Найтепліше буде на заході та півночі країни, де очікується від +17° до +21°, на решті території стовпчики термометрів не піднімуться вище за +14°...+18°.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
У Києві завтра буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +9°, вдень +18°.
У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +8°, удень +18°, дощ.
У Луцьку практично безхмарно, вночі +7°, вдень +19°.
У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, уночі +7°, удень +18°, сильний дощ.
У Тернополі 3 травня вночі буде +8°, вдень +19° практично безхмарно.
У Хмельницькому завтра невелика хмарність, уночі +9°, удень +17°, сильний дощ.
В Івано-Франківську завтра буде невелика хмарність, уночі +8°, вдень +21°.
В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +7°...+21°, практично безхмарно.
У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, уночі +8°, удень +19°, сильний дощ.
У Вінниці завтра буде +7°...+19°, невелика хмарність.
У Житомирі у вівторок буде вночі +10°, вдень +18°, невелика хмарність.
У Черкасах завтра буде невелика хмарність, уночі +8°, вдень +18°.
У Кропивницькому температура вночі буде +5°, вдень +17°, невелика хмарність.
У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +7...+17°.
В Одесі 3 травня - хмарно із проясненнями, температура вночі +10°, вдень +16°.
У Херсоні у вівторок уночі +8°, вдень +17°, похмуро, невелика хмарність.
У Миколаєві завтра буде хмарно із проясненнями, вночі +8°, удень +17°.
У Запоріжжі температура вночі +8°, вдень +17°, невелика хмарність.
У Сумах завтра температура повітря становитиме +7°...+17°, невелика хмарність.
У Харкові – невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +17°.
У Дніпрі температура вночі буде +7°, вдень +17°, невелика хмарність.
У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність +5°...+14°.
У Краматорську завтра буде хмарно із проясненнями, температура вночі +6°, вдень +18°.
У Сєвєродонецьку - хмарно із проясненнями, температура вночі +4°, вдень +17°.
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