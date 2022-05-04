Гідрометцентр повідомив прогноз погоди на 3 травня

16:48 02 травня Київ, Україна

У вівторок, 3 травня, у деяких областях на заході України очікуються дощі.

Опади також зачеплять Чернігівську область.



Найтепліше буде на заході та півночі країни, де очікується від +17° до +21°, на решті території стовпчики термометрів не піднімуться вище за +14°...+18°.



Про це повідомляє Гідрометцентр.