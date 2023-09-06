Гідрометцентр: пожежонебезпечність у низці регіонів України та Криму

18:19 14 серпня Київ, Україна

Український національний гідрометеорологічний центр застерігає про можливі ризики виникнення пожеж у низці регіонів України та Криму.



Повідомлення на цю тему було опубліковано на офіційній сторінці Укргідрометцентру у соціальній мережі Facebook.



За прогнозами фахівців, у період з 14 по 17 серпня найбільший рівень пожежної небезпеки очікується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях та на півострові Крим.

Ситуація також потребує уваги у Тернопільській та Рівненській областях з 16 по 17 серпня, а 17 серпня особливу увагу до пожежної небезпеки слід приділити у Хмельницькій та Волинській областях.