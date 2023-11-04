Дощова, але тепла погода у вихідні загрожує шквальним вітром: прогноз погоди

Незважаючи на те, що листопад продовжує радувати осіннім теплом, синоптики попередили про штормовий вітер з поривами до 15-20 м/сек. вночі та вдень 4 листопада. У 17 регіонах України оголошено І рівень небезпеки.

Погода у суботу 4 листопада

У суботу найхолодніше буде в Чернігівській області — +12…+14 °С, у західних, деяких східних та центральних областях очікується +14…+16 °С. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях повітря прогріється до +17…+19 °С, а на півдні та в Запорізькій області термометри покажуть рекордні для листопада +22…+24 °С.

По всій Україні буде похмуро, але невеликі дощі можливі лише у північних та деяких центральних областях.

У Києві йтиме дощ, завіватиме сильний вітер, особливо у другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря близько 14 °С.

Погода в неділю 5 листопада

На заході та півночі країни в неділю синоптики прогнозують +15…+17 °С, у центральних та східних областях — +17…+19 °С, на півдні та південному сході — +20…+23 °С. Заплануйте заздалегідь на такий приємний листопадовий вихідний зустріч із друзями та родичами! Тим більше, що кафе та ресторани все ще не закрили свої літні тераси.

Жителям Закарпатської, Львівської, Волинської, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Київської областей радимо захопити парасольки, ймовірні невеликі дощі.

У Києві погода кардинально зміниться порівняно із суботою. У цей день не буде дощу, а температура повітря підскочить до +17 °С. Проте все ще залишиться поривчастий вітер південного походження.