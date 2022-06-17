Дощі у деяких областях: прогноз погоди в Україні на 17 червня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 17 червня, у західних областях, місцями та у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікується дощ. На решті території збережеться суха тепла погода.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Черкащині хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
У Полтавській та Дніпропетровській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
У Хмельницькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Чернігівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
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