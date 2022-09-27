Дощі у більшості областей: прогноз погоди в Україні на 27 вересня

07:06 27 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде по-літньому тепло, на більшій частині території пройдуть дощі. В Одеській, Херсонській та Запорізькій областях збережеться помаранчевий (надзвичайний) рівень пожежної небезпеки.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +10...+13°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

У Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.