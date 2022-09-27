Дощі у більшості областей: прогноз погоди в Україні на 27 вересня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде по-літньому тепло, на більшій частині території пройдуть дощі. В Одеській, Херсонській та Запорізькій областях збережеться помаранчевий (надзвичайний) рівень пожежної небезпеки.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
У Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
У Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Миколаївщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
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