Дощі у більшості областей: погода в Україні 12 вересня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні хмарно, у більшості областей очікуються дощі, у центральних та південних областях можливі грози.
Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
На Черкащині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
На Полтавщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+23°С.
На Дніпропетровщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+24°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +13...+15 °С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16 °С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+20 °С.
У Донецькій та Луганській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+24°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+24°С.
У Херсонській та Миколаївській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+22°С.
На Одещині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+23°С.
У Києві хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря +12…+13 °С.
Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+17°С.
На Черкащині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
На Полтавщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+23°С.
На Дніпропетровщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+24°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +13...+15 °С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16 °С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+18°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+20 °С.
У Донецькій та Луганській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+24°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+24°С.
У Херсонській та Миколаївській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+22°С.
На Одещині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+21°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+23°С.
У Києві хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря +12…+13 °С.
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