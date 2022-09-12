Дощі у більшості областей: погода в Україні 12 вересня

07:00 12 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні хмарно, у більшості областей очікуються дощі, у центральних та південних областях можливі грози.

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+17°С.

На Черкащині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16°С.

На Кіровоградщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.

На Полтавщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+23°С.

На Дніпропетровщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+24°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +11...+13°С.

На Волині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +10...+12°С.

На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +13...+15 °С.

На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16 °С.

На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+19 °С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +12...+14°С.

На Житомирщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +14...+16°С.

На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +9...+11°С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+18°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+20 °С.

У Донецькій та Луганській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+24°С.

Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+24°С.

У Херсонській та Миколаївській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+22°С.

На Одещині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+21°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+23°С.

У Києві хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря +12…+13 °С.