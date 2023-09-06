Дощі підуть, буде тепло та сонячно, – прогноз погоди на вихідні 12-13 серпня

За прогнозом синоптиків, у вихідні 12-13 серпня дощі поступово покинуть територію України, йдучи на північний захід. У країні настане суха погода із комфортними температурами.

Субота, 12 серпня:

У західних областях малохмарно, без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Закарпатті місцями тумани. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +23…+28 °С.

У північних областях очікується прохолодна та дощова погода. Місцями опади будуть значними. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, удень +18…+23 °С, у Київській області до +26 °С.

У центральних областях уночі місцями пройде невеликий дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С.

У південній частині країни малохмарно та сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С.

У східних областях очікується дощ, місцями грози. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, удень +23…+28 °С.

У Києві буде хмарна погода. Сонце на небі може з'явитися лише вранці. Увечері може йти невеликий дощ. У цей день очікується дощ. Температура повітря вночі буде +16…+17 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +20…+22 °С.

Вітер північно-західний, 5-8 м/с.

Неділя, 13 серпня:

У західних регіонах утримається малохмарна та суха погода. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +24…+29 °С.

У північних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, удень без опадів. Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С.

У центральних областях очікується суха, малохмарна погода із комфортним температурним режимом. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С.

У південних областях сонячно та без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, вдень +27...+32°С.

У Києві 13 серпня вночі буде +19 °С, а вдень повітря прогріється до комфортних +26 °С...+28 °С. Протягом дня очікується дощ, можливо, з грозою.