Дощ із мокрим снігом: прогноз погоди на 2 лютого

За інформацією синоптиків, сьогодні, 2 лютого, на більшій частині території України очікуються дощі з мокрим снігом. Сухо буде лише у деяких північних та центральних областях.
На півдні та в центрі України можливий туман, місцями видимість знизиться до 100-200 м. У гірських районах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей існує значна загроза сходження лавин.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Дніпропетровщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Івано-Франківщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0…+3°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Дніпропетровщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Івано-Франківщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0…+3°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
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