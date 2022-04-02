Дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 6 липня

За інформацією синоптиків, сьогодні, 6 липня, в центральних, південних і східних областях очікуються шквальні вітри, зливи і грози.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +25...+28 °С.



У Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +26...+29 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +28...+31 °С.



Північний регіон України

У Київській та Сумській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Житомирській та Чернігівській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +25...+28 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +25...+28 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +25...+28 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +25...+28 °С.