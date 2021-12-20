Дощі принесуть в Україну похолодання, прогноз погоди на 28 листопада

08:35 28 листопад Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 28 листопада, на Україну очікує прохолодна і дощова погода. Однак у деяких областях крізь хмари ще буде проглядатися сонце. Температура повітря помітно знизиться до +5...+10 градусів. Тепло ще збережеться на крайньому півдні країни: на Одещині, Херсонщині та в Криму буде +11...+13 градусів.



Погода в регіонах:



У західних областях прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +5...+9 градусів. На сході навпаки буде сухо та сонячно, але також прохолодно – +6...+9 градусів.



У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +7…+10 градусів. На півдні – опади, там очікується невелике потепління +11…+13 градусів.



У Києві в неділю очікується сонячна погода до +8…+10 градусів.



Погода в містах України 28 листопада:



Ужгород – +7...+9

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +5...+7

Рівне – +6...+8

Житомир – +7...+9

Вінниця – +7...+9

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +7...+9

Суми – +6...+8

Полтава – +7...+9

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – +8...+10