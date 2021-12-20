Дощі принесуть в Україну похолодання, прогноз погоди на 28 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 28 листопада, на Україну очікує прохолодна і дощова погода. Однак у деяких областях крізь хмари ще буде проглядатися сонце. Температура повітря помітно знизиться до +5...+10 градусів. Тепло ще збережеться на крайньому півдні країни: на Одещині, Херсонщині та в Криму буде +11...+13 градусів.
Погода в регіонах:
У західних областях прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +5...+9 градусів. На сході навпаки буде сухо та сонячно, але також прохолодно – +6...+9 градусів.
У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +7…+10 градусів. На півдні – опади, там очікується невелике потепління +11…+13 градусів.
У Києві в неділю очікується сонячна погода до +8…+10 градусів.
Погода в містах України 28 листопада:
Ужгород – +7...+9
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +5...+7
Рівне – +6...+8
Житомир – +7...+9
Вінниця – +7...+9
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +7...+9
Суми – +6...+8
Полтава – +7...+9
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – +8...+10
Погода в регіонах:
У західних областях прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +5...+9 градусів. На сході навпаки буде сухо та сонячно, але також прохолодно – +6...+9 градусів.
У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +7…+10 градусів. На півдні – опади, там очікується невелике потепління +11…+13 градусів.
У Києві в неділю очікується сонячна погода до +8…+10 градусів.
Погода в містах України 28 листопада:
Ужгород – +7...+9
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +5...+7
Рівне – +6...+8
Житомир – +7...+9
Вінниця – +7...+9
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +7...+9
Суми – +6...+8
Полтава – +7...+9
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – +8...+10
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