Дощі і незначне похолодання: погода в Україні на 2 квітня

06:16 02 квітень Київ, Україна

За даними синоптиків, температура повітря по всій Україні знизиться, в більшості регіонів пройдуть дощі, на Закарпатті - зливи.

Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, удень +9...+12 °С.

У Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +11...+14 °С.

У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.

Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +7...+10 °С.

У Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, удень +8...+11 °С.

У Хмельницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, удень +9...+12 °С.

У Закарпатській області хмарно, дощ, злива. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +9...+12 °С.

Північний регіон України
У Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +9...+12 °С.

Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +12...+15 °С.

У Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.

Південний регіон України
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +13...+16 °С.

У Херсонській і Миколаївській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +12...+15 °С.

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.

У Києві хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +9...+12 °С.

Сонце зійде о 6:31, а зайде о 19:31. Тривалість дня складе 13 год 0 хв.