Дощі і незначне похолодання: погода в Україні на 2 квітня

За даними синоптиків, температура повітря по всій Україні знизиться, в більшості регіонів пройдуть дощі, на Закарпатті - зливи.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, удень +9...+12 °С.



У Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +11...+14 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +7...+10 °С.



У Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, удень +8...+11 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, удень +9...+12 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, злива. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +9...+12 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +9...+12 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +12...+15 °С.



У Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +13...+16 °С.



У Херсонській і Миколаївській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +12...+15 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +9...+12 °С.



Сонце зійде о 6:31, а зайде о 19:31. Тривалість дня складе 13 год 0 хв.