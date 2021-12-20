Дощі та мокрий сніг: погода на 17 березня

06:16 17 березень Київ, Україна

Метеорологи попереджають, що в більшості регіонів України очікуються дощі та мокрий сніг, у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях можливі снігопади.

У центральних регіонах спостерігатиметься туман, видимість знизиться до 500-600 м, повідомляє Гідрометцентр.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Полтавській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +6...+9 °С.



У Кіровоградській і Черкаській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +4...+7 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +4...+7 °С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.



У Волинській області хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.



У Сумській та Київській областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +4...+7 °С.



У Чернігівській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +5...+8 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +4...+7 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій і Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +9...+12 °С.



В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +5...+8 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.



Сонце зійде о 6:06, а зайде о 18:05. Тривалість дня складе 11 год 59 хв.