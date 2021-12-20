Дощі та мокрий сніг: погода на 17 березня

Метеорологи попереджають, що в більшості регіонів України очікуються дощі та мокрий сніг, у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях можливі снігопади.
У центральних регіонах спостерігатиметься туман, видимість знизиться до 500-600 м, повідомляє Гідрометцентр.
Центральний регіон України
У Вінницькій і Полтавській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +6...+9 °С.
У Кіровоградській і Черкаській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +4...+7 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +4...+7 °С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.
У Волинській області хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
Північний регіон України
У Житомирській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
У Сумській та Київській областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +4...+7 °С.
У Чернігівській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +5...+8 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +4...+7 °С.
У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій і Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +9...+12 °С.
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +5...+8 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.
Сонце зійде о 6:06, а зайде о 18:05. Тривалість дня складе 11 год 59 хв.
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