Дощі і грози: прогноз погоди в Україні на 27 квітня

За даними Гідрометцентру, на більшій частині території країни очікуються дощі з грозами, у західних, а також у Житомирській і Вінницькій областях без опадів.
У західних, північних та центральних областях вночі очікуються заморозки.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Полтавській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.
У Кіровоградській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Хмельницькій, Тернопільській і Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Рівненській та Волинській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +10...+12 °С.
У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +11...+13 °С.
Північний регіон України
У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Чернігівській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Сумській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.
У Київській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.
У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Херсонській хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, удень +8...+10 °С.
В Одеській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, удень +8...+10 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.
Сонце зійде о 5:44, а зайде о 20:13. Тривалість дня складе 14 год 29 хв.
Дощі і грози: прогноз погоди в Україні на 27 квітня
06:12 27 квітень Київ, Україна
За даними Гідрометцентру, на більшій частині території країни очікуються дощі з грозами, у західних, а також у Житомирській і Вінницькій областях без опадів.
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