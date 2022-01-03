Дощі і грози: прогноз погоди в Україні на 27 квітня

06:12 27 квітень Київ, Україна

За даними Гідрометцентру, на більшій частині території країни очікуються дощі з грозами, у західних, а також у Житомирській і Вінницькій областях без опадів.



У західних, північних та центральних областях вночі очікуються заморозки.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Хмельницькій, Тернопільській і Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Рівненській та Волинській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.



У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +10...+12 °С.



У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +11...+13 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Чернігівській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Сумській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.



У Київській області хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.



У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Херсонській хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, удень +8...+10 °С.



В Одеській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, удень +8...+10 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.



Сонце зійде о 5:44, а зайде о 20:13. Тривалість дня складе 14 год 29 хв.