Дощі та грози: прогноз погоди на 16 червня в Україні

У п'ятницю, 16 червня, погода у різних регіонах України буде різноманітною, з переважанням дощів та гроз. Згідно з інформацією, наданою Укргідрометцентром, подекуди очікуються опади, а температура повітря підніметься до +28°.
На заході країни прогнозуються дощі, місцями можливі грози. Вночі температура становитиме від 10 до 15° тепла, а вдень очікується +18-23°. У Карпатах на високогір'ї прогнозується прохолодна погода з нічною температурою +6-11° та денною +12-15°.
На решті території України опади не очікуються, за винятком невеликого дощу та грози протягом дня на південному сході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Вночі температура становитиме +13-18°, а вдень більшість регіонів очікує від +23° до +28°.
У Києві та його околицях не прогнозуються опади, очікується мінлива хмарність. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.
Синоптик Наталія Діденко зазначила, що погода в Україні у п'ятницю буде різноманітною, з дощами, грозами та можливими сильними зливами, особливо у західних областях. Туристам, які прямують у гори, варто врахувати цю інформацію.
Східні регіони та Приазов'я також можуть очікувати на локальні дощі, в той час, як на решті території погода буде сухою з проясненнями.
На заході країни прогнозуються дощі, місцями можливі грози. Вночі температура становитиме від 10 до 15° тепла, а вдень очікується +18-23°. У Карпатах на високогір'ї прогнозується прохолодна погода з нічною температурою +6-11° та денною +12-15°.
На решті території України опади не очікуються, за винятком невеликого дощу та грози протягом дня на південному сході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Вночі температура становитиме +13-18°, а вдень більшість регіонів очікує від +23° до +28°.
У Києві та його околицях не прогнозуються опади, очікується мінлива хмарність. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5-10 м/с.
Синоптик Наталія Діденко зазначила, що погода в Україні у п'ятницю буде різноманітною, з дощами, грозами та можливими сильними зливами, особливо у західних областях. Туристам, які прямують у гори, варто врахувати цю інформацію.
Східні регіони та Приазов'я також можуть очікувати на локальні дощі, в той час, як на решті території погода буде сухою з проясненнями.
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