Дощі і грози не відступають

10 червня в країні спостерігатиметься мінлива хмарність і короткочасні дощі, місцями можливі грози і навіть невеликий град. На півночі і сході країни висока ймовірність щільного ранкового туману.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +22...+25 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +22...+25 °С.



У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, удень +21...+24 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +22...+25 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +24...+27 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15, вдень +24...+27 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +22...+25 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +22...+25 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, удень +19...+22 °С.



Сонце зійде о 4:46, а зайде о 21:08. Тривалість дня складе 16 год 22 хв.