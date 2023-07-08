Дощі та грози на сході та півдні України. Погода на вихідні 8-9 липня 2023

За прогнозом синоптиків, у вихідні на заході та півночі України погода збережеться стійкою та комфортною. А ось на сході та півдні країни очікуються грози, град та шквалисте посилення вітру. Як розрада – це принесе довгоочікувану прохолоду.

Субота, 8 липня:

У західних областях під впливом східної периферії антициклону очікується мінлива хмарність, без опадів.. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, днем +21…+26 °С.

У північній частині країни місцями пройдуть грозові дощі, що на Київщині без істотних опадів. Вітер північний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18°С, вдень +22...+27°С.

У центральних областях нестала погода. Короткочасні грозові дощі, місцями град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, днем +27...+32°С.

У південній половині очікуються дощі із грозами, удень у Запорізькій, Херсонській областях та Криму сильні зливи, град та шквали 19 – 24 м/с. Вітер північний, 5 – 10 м/с, на Одещині та Миколаївщині днем місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +18...+23°С, удень +28...+33°С.

У східних областях під впливом малорухливого фронту очікується нестійка погода. Пройдуть дощі з грозами, удень місцями сильні зливи із градом та шквалистим посиленням вітру до 17 – 22 м/с. Температура повітря становитиме вночі +18…+23 °С, удень +28…+33 °С.

Неділя, 9 липня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів; у Карпатах та на Прикарпатті удень короткочасні дощі з грозами, місцями град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16°С, удень +23…+28°С.

У північній частині України мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17°С, удень +23...+28°С.

У центральних областях уночі очікуються місцями грозові дощі, вдень без істотних опадів.. Вітер північний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20°С, днем +24...+29°С.

У південних областях уночі місцями пройдуть дощі з грозами; Вдень у Криму грозові дощі, на решті регіону без опадів. Вітер північний, 7 – 12 м/с, удень окремі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +18...+23°С, днем +25...+30°С.

У східній половині хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди значні. Окремі грози. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, днем +20…+25 °С.