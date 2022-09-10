Дощі, холодно та вітряно: погода в Україні на вихідні, 10-11 вересня

За прогнозами Укргідрометцентру 10-11 вересня у західних та північних областях України, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та на півночі Одеської та Миколаївської областей пройдуть сильні дощі, місцями з грозами та поривами вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Якою буде погода 10 вересня

На заході України 10 вересня, у суботу пройдуть сильні дощі. Середня температура повітря вночі очікується від +10 до +13, на Закарпатті – до +15. Вдень від +15 до +19.

На півдні дощі пройдуть в Одеській та Миколаївській області, а в Херсонській та Криму буде без опадів.. Вночі очікується від +12 до +16, вдень від +20 до +24.

У східних областях буде сухо, але місцями холодно. У Харківській, Донецькій та Луганській областях температура вночі буде від +4 до +6, вдень від +16 до +18.

На півночі країни в суботу буде дощово та вітряно. У Сумській, Чернігівській та Полтавській областях температура вночі буде від +4 до +6, на Київщині трохи вища — від +9 до +11. Вдень тут буде від +15 до +17.

У Києві 10 вересня йтиме дощ. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 13-15°.

Якою буде погода в Україні 11 вересня

У західних областях у неділю суттєвих змін погоди не очікується. Тільки вночі буде холодніше - очікується в середньому від +8 до +12 тепла.

Цього дня дощі прийдуть на південь України. Крім Одеської та Миколаївської області на них очікують у Херсонській області та в Криму. Середня температура вночі від +12 до +17, вдень від +19 до +22.

На сході України буде без опадів. Вдень від +15 до +19, вночі від +5 до +10.

У північних областях буде трохи тепліше, хоча дощі не припиняться. Вдень від +12 до +16, вночі - від +7 до +12.

У столиці погода також буде дощовою. Температура вночі 10-12 °, вдень 14-16 °.